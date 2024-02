PSG Mercato : nouvelles révélations sur le passage au loft de Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas clarifié son avenir mais qu’il y a de fortes chances qu’il quitte le PSG libre à la fin de saison pour rejoindre le Real Madrid, L’Equipe a consacré une longue enquête au Bondynois.

Dans le cadre du troisième épisode qui sera diffusé ce soir, plusieurs proches du clan Mbappé, parmi lesquels le journaliste Christian Jeanpierre, reviennent sur l’épisode estival de sa mise au loft du fait de son refus de lever son année optionnelle.

« Wil ? Il avait envie d’emplâtrer tout le monde »

D’après le présentateur de TF1, qui connait bien Wilfrid Mbappé, l’entourage bouillonnait à l’idée de répondre aux attaques du PSG : « En colère ? Ah oui. Il y avait de quoi. Là c’était dur. Je trouve qu’il n'a pas pété un câble. Je pense que dans sa tête, pour bien connaître « Will », c’est une cocotte-minute et il avait envie d'emplâtrer tout le monde, mais il ne l’a pas fait. Il est pas du tout devenu fou, il y avait de quoi. Il y avait des propos mensongers tenus par des gens de très haut niveau. Des propos totalement mensongers. Et dans ces cas-là t’as qu’une envie c’est de sortir, d’appeler l’Equipe, et de dire « Attendez les gars, on raconte n’importe quoi au sujet de mon fils » et il ne l’a pas fait. Et j’admire ce flegme et il en faut ».

Malgré tout, l’épisode a quand même laissé quelques cicatrices bien visibles…

