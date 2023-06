PSG : nouvelles révélations sur le renvoi de Galtier

Zapping But! Football Club PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

Déjà acté, mais pas encore officiel, Christophe Galtier n’est plus l’entraîneur du PSG. Celui qui déclarait : « Je n’ai pas eu d’échanges avec mon président, mais j’en ai eu avec Luis Campos concernant cette information. On ne m’a rien dit, ni confirmé, ni affirmé. Je sais juste que je vais avoir un rendez-vous avec ma direction pour faire le bilan de la saison et puis on verra la décision que va prendre ma direction sportive. », suite au dernier match de championnat, savait en réalité son avenir.

Il savait qu’il allait être démis de ses fonctions

RMC Sport rapporte que, Galtier a été reçu au domicile de Luis Campos avant le match face à Clermont : « La situation était intenable et Luis Campos lui a indiqué qu’il allait bien diriger cette équipe pour la dernière fois. ». Son licenciement pourrait coûter quelques millions au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il pourrait prétendre à environ 7,2 millions d’euros d’après RMC Sport. Paris espère trouver un accord, comme avec Pochettino à l’époque.