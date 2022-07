PSG - Mercato : l'avenir de Kimpembe se précise

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Nordi Mukiele est arrivé pour prendre place dans l'axe droit de la défense parisienne. Le PSG dispose d'un renfort supplémentaire bienvenu puisque Presnel Kimpembe a des chances de faire ses valises cet été. L'international français est notamment courtisé par la Juventus, mais aussi et surtout par Chelsea qui pourrait se jeter sur le Titi parisien après l'échec Jules Kounde. Le gaucher garde malgré tout son avenir entre ses mains.

La prolongation de Kimpembe au PSG n'est pas exclue

Sous contrat jusqu'en 2024 avec son club formateur, Presko est toujours maître de son avenir puisque même si des pourparlers ont été entamés, le joueur n'est pas non plus un indésirable que le club cherche à vendre à tout prix. Bien au contraire, selon le journaliste de CBS Ben Jacobs, le natif de Beaumont-sur-Oise s'est lié fortement avec son nouvel entraîneur Christophe Galtier, et le PSG qui est ouvert à un départ de son défenseur, assure ce dernier qu'une prolongation reste possible si le champion du monde 2018 le souhaite.

Toujours selon Ben Jacobs, Kimpembe aurait les cartes de son avenir en main et si le joueur cède aux avances de Chelsea, Nasser Al Khelaifi l'y laissera filer pour moins de 65 millions d'euros.