PSG - Mercato : on en sait plus sur Mukiele et l’attaquant ciblé après Scamacca

Après un mois de négociations, le PSG a enfin réussi à finaliser un autre dossier et est en passe de boucler sa troisième recrue de l’été. Après le milieu du FC Porto Vitinha et le Rémois Hugo Ekitike, cela devrait être au tour de Nordi Mukiele (24 ans) de revêtir le maillot parisien. Hier soir, après des heures intenses où le RB Leipzig et le PSG ont ferraillé, un accord de principe a été trouvé.

Le montant n’a pas filtré avec précision mais Fabrizio Romano estime qu’il se situerait autour de 16 millions d’euros (bonus compris) pour racheter la dernière année de contrat du défenseur international tricolore. Après avoir envisagé une formule avec un prêt avec option d’achat automatique, les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert sec.

La piste Skriniar toujours active

Cet accord de principe permettrait au PSG de disposer d’un élément à même de densifier la concurrence à droite au poste de piston actuellement occupé par Achraf Hakimi. Malgré cette arrivée, L’Équipe glisse que Luis Campos garderait la piste du Slovaque de l’Inter Milan Milan Skriniar toujours active.

Au sujet de Gianluca Scamacca (23 ans), le PSG a jeté l’éponge devant les exigences trop élevées de Sassuolo. Luis Campos a anticipé en ouvrant d’autres pistes. À part celui du Portugais Gonçalo Ramos (Benfica, 21 ans), aucun nom n’a filtré pour le moment. « Le club de la capitale continue de chercher un attaquant avec un profil athlétique, mais capable d'être mobile », conclut le quotidien sportif.