PSG Mercato : Osimhen a clairement un favori pour son avenir

Bien avant que Kylian Mbappé ne fasse part de sa décision, mais encore plus depuis qu'il est acquis qu'il partira en juin, les rumeurs concernant l'arrivée d'un grand attaquant cet été au PSG sont quotidiennes. Le nom de Victor Osimhen revient très souvent. L'attaquant nigérian connaît bien la Ligue 1 et Luis Campos, qui l'avait fait venir de Charleroi à Lille en 2019. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU PSG "Je crois qu'il aime Chelsea" Seulement voilà, l'attaquant du Napoli, qui aurait une clause de départ à 150 M€, ne privilégie pas Paris. Il a déjà fait savoir que son rêve était de jouer en Premier League. Et vendredi, son compatriote John Obi Mikel a révélé l'identité du club dont il aimerait porter les couleurs de l'autre côté de la Manche : "Je crois qu'il aime Chelsea et qu'il a très envie de venir". Ça tombe bien, les Blues, qui ont dépensé plus d'un milliard depuis un an et demi, sont en quête d'un buteur ! Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Imagine Victor Osimhen to Chelsea 😯 pic.twitter.com/0iZEMDIbfF — GOAL (@goal) March 1, 2024 Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Le PSG réfléchit à plusieurs pistes pour renforcer son attaque après le départ annoncé de Kylian Mbappé cet été. Victor Osimhen est l'un des noms qui revient le plus souvent mais l'attaquant nigérian du Napoli préfèrerait signer à Chelsea.

Raphaël Nouet

Rédacteur