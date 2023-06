PSG - Mercato : Osimhen écarté, l'attaque rêvée par le Qatar autour de Mbappé a fuité !

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

Avec le départ de Lionel Messi et le transfert probable de Neymar cet été, sans compter la probable prolongation de Vivtor Osimhen au Napoli, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont restructurer leur attaque autour de Kylian Mbappé lors du mercato estival.

Le PSG rêve d'une attaque Mbappé - Silva - Kane

Selon les informations de nos confrères du Parisien, l'état-major du PSG voudrait une attaque à trois têtes avec Kylian Mbappé à gauche, Bernardo Silva (Manchester City) à droite et un attaquant de pointe comme Harry Kane (Tottenham) dans l'axe. Et le club de la capitale voudrait des doublures comme Marco Asensio (Real Madrid) et Kang-In Lee (Majorque). Reste désormais à savoir le PSG pourrait transformer son rêve en réalité.

⚽️ PSG : les pistes des Parisiens pour le mercato estival 2023 #ButFC https://t.co/Ho7bRrWKqA — But! Football Club (@club_but) June 14, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur