PSG - Mercato : Osimhen fait une annonce folle, un indésirable refuse l’Arabie saoudite

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

En parallèle de ses arrivées, le Paris Saint-Germain prépare également ses départs. Comme chaque été, le PSG cherche à se défaire de ses indésirables, l’un d’eux vient de refuser une offre venue du nouvel eldorado du football européen, l’Arabie Saoudite.

Icardi refuse une offre d'un club saoudien

Considéré comme indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi aurait refusé une offre d’Al Taawoun FC, d’après SPORTS ZONE. Le club saoudien lui proposait un contrat de 3 ans avec un salaire de 25 millions d’euros par an, selon le journaliste Nicolò Schira. Mais, l'Argentin veut rester en Europe, Galatasaray aimerait le recruter définitivement, mais Wanda Nara, sa femme et agent, l’aurait proposé au Milan. Icardi partira cet été, reste à savoir quelle sera sa destination.

Osimhen veut rester à Naples

Courtisé par le PSG cet été, Victor Osimhen a quant à lui laisser planer le doute sur une prolongation à Naples ! « Je n’ai jamais vu une ville aussi folle de football que Naples. Les supporters montrent de l’amour à tous leurs joueurs. Et partout où je vais, je suis respecté, a-t-il lancé à Soccernet.ng. Les enfants m’adorent, beaucoup de gens m’admirent, ils m’idolâtrent en mettant la réplique de mon masque. Cela montre le travail acharné que je leur ai donné et ce que je représente pour eux. Et pour moi, il n’y a pas de meilleur endroit où être que cet endroit. »

Le message fort de Victor Osimhen sur son mercato !

https://t.co/AfIvn9R1s0 — Foot Mercato (@footmercato) July 3, 2023

Podcast Men's Up Life