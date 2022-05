PSG – Mercato : Pablo Sarabia fait une annonce forte pour son avenir !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Barré par la forte concurrence en attaque, Pablo Sarabia est allé trouver du temps de jeu au Sporting Portugal cette saison. L’attaquant espagnol s’est imposé comme le meilleur joueur de l’effectif du club lisboète cette saison et va revenir au PSG, après ses vacances. Après une saison où il a été très performant, il fait une annonce forte pour la suite de sa carrière avec le PSG.

Présent en conférence de presse avec l’Espagne, il s’exprime sur son ambition avant le mondial : « Je veux jouer et me sentir important. Nous verrons si c’est au PSG ou dans une autre équipe ».

Le départ de Leonardo pourrait redistribuer les cartes sur son avenir et un départ cet été n’est pas à exclure.

