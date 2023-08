PSG - Mercato : Paredes et Renato Sanches à l’AS Roma, les dessous des deux deals dévoilés !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Deux de chute dans le loft du PSG... Leandro Paredes et Renato Sanches joueront tous deux à la Roma en 2023-24. Nicolo Schira a dévoilé les deals.

Une option à 15 M€ pour Sanches

Paredes s'est engagé pour 2,5 M€ et 2 M€ de binus avec un contrat de deux ans et 30% sur une future plus value pour le PSG. Renato Sanches, lui, est prêté avec une option d'achat obligatoire liée à certaines conditions. Celle-ci est de 15 M€. Contrat de quatre ans pour le Portugais.

🔜 Done Deal and confirmed! Leandro #Paredes to #ASRoma from #PSG for €2,5M + 2M as bonuses. #Paris will have 30% on the future sale. Contract until 2025 with option for 2026. #transfers https://t.co/hnQE4DCx0m — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2023

🔜 Done Deal and confirmed! #RenatoSanches to #ASRoma from #PSG on loan with option to buy, which will become an obligation upon reaching certain conditions. Package deal of €15M. 4-years contract. #transfers https://t.co/Vy7Cb5WHd5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 14, 2023

