PSG - Mercato : Paris a choisi son galactique pour remplacer Mbappé

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, ne devrait pas prolonger l'aventure avec le club de la capitale et devrait rejoindre le Real Madrid cet été.

Pour remplacer le natif de Bondy, le PSG aurait jeté son dévolu sur l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club bavarois, le Polonais, qui fêtera ses 34 ans le 21 août prochain, aurait des envies d'ailleurs.

Et comme confirmé ce jeudi par l'agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, aucune discussion est en cours entre l'ancien joueur du Borussia Dortmund et le Bayern Munich pour une prolongation de contrat. Reste à savoir si cette rumeur Lewandowski n'est pas une simple menace à l'attention des Bavarois qui tournent un peu trop autour du prometteur défenseur du PSG El Chadaille Bitshiabu (16 ans), encore sous contrat pour deux saisons au PSG mais qui commence à s'interroger sur la maigre place qui lui est laissée dans le groupe pro (2 apparitions en Coupe de France).

