PSG – Mercato : Paris a fait son offre à Xavi Simons, le PSV contre-attaque !

Un an après son départ du PSG et alors que Paris a toujours une clause de priorité pour le faire revenir, Xavi Simons quittera-t-il le PSV pour un retour en France ? Rien n'est moins sûr... Egalement courtisé par des clubs de Premier League, l'ancienne pépite de la Masia du Barça et de la Fabrique du PSG se pose pas mal de questions. Des questions que Luis Campos entend lever après l'avoir laissé filer, presque comme un malpropre l'été dernier...

Paris prêt à lâcher 8 M€ de primes, le PSV veut faire sauter la clause !

Si l'on en croit ESPN Netherland, le PSG ne va pas se contenter de payer les 12 M€ de sa clause de rachat pour le faire revenir d'Eindhoven. En effet, un « packaging » global est également étudié pour convaincre à la fois le joueur et sa proche conseillère Rafaela Pimenta : 4 M€ de prime à la signature pour Xavi Simons, 4 M€ de commission pour l'agent.

Face à cette offensive du PSG, le PSV Eindhoven a contre-attaqué en soumettant une offre de prolongation à Xavi Simons pour faire exploser sa clause et la rendre caduque. Selon le Eindhoven Dagblad, les pensionnaires du Philips Stadion seraient en bonne voie pour obtenir cet accord.