PSG – Mercato : Paris a tout tenté pour s'offrir un énorme crack de Premier League

Et si le PSG avait pu compter, en plus de Verratti, Neymar ou Mbappé, sur les services de Bruno Fernandes ? Le milieu de terrain de Manchester United a été suivi de très près. C'est la confidence de Thomas Tuchel, désormais coach de Chelsea et qui a fait cette révélation devant la presse.

« Mon premier directeur sportif à Paris, Antero Henrique, un directeur sportif portugais, connaissait très bien Bruno Fernandes. Nous nous sommes battus pour avoir un lien avec lui et pour l'amener dans notre équipe. J'ai été mis au courant de lui plus en détail, donc nous avons regardé de plus en plus de matchs à son sujet et l'avons suivi et essayé d'être en contact avec lui pour faire que ça arrive. »

Bruno Fernandes a tout changé à MU

Une intérêt qui ne s'est malheureusement pas concrétisé, comme la suite des événements l'a montré. « De toute évidence, il a décidé de signer à Manchester et je n'ai jamais été personnellement en contact avec lui, mais nous avons essayé et il est allé ailleurs. L'impact qu'il a eu depuis son arrivée à Manchester United est indescriptible et incroyable », a conclu Tuchel.