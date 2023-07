PSG – Mercato : la tendance se confirme pour Hojlund !

Le PSG voit en Rasmus Hojlund son prochain buteur. Cependant, le club parisien n'est pas une priorité pour l'attaquant danois. En effet, Rasmus Hojlund rêve de rejoindre Manchester United, comme nous vous l'avons indiqué jeudi. Le Danois est très proche de devenir mancunien.

L'insider Nicolò Schira révèle que de nouvelles discussions sont attendues dans les prochaines heures entre Manchester United et l'Atalanta pour tenter de parvenir à un accord concernant Rasmus Hojlund. Le buteur danois s'est déjà mis d'accord avec Manchester United pour un contrat jusqu'en 2028 avec un salaire annuel de 5 millions, auxquels s'ajoutent des bonus. Cependant, l'Atalanta demande 70 millions, bonus inclus, pour vendre l'attaquant. Le PSG semble devoir oublier Rasmus Hojlund...

