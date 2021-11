PSG – Mercato : Paris connait le tarif pour une de ses cibles estivales

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

En fin de contrat en juin 2022 au Milan AC, Franck Kessié (24 ans) est l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe actuellement. Alors que le club lombard patine à faire rempiler le milieu de terrain ivoirien, le Real Madrid et le PSG travaillent en sous-marin à convaincre le joueur.

D'après Foot Mercato, Paris aurait même déjà rencontré l'entourage de Kessié afin de se renseigner sur ses demandes sportives et financières. Pas encore de concret donc, mais une prise de température à moins d'un mois et demi de l'ouverture officielle des discussions.

Emargeant actuellement à 2,2 M€ net par an, l'ancien joueur de l'Atalanta Bergae n'est pas satisfait des conditions offertes par le Milan, prêt à offrir un peu plus de 6 M€ par an au joueur. Franck Kessié réclamerait 9 M€ par an à son futur club.