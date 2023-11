PSG - Mercato : Paris contrarie le Barça et le Real Madrid pour le nouveau Casemiro

Il y plusieurs semaines, on a appris que le FC Barcelone et le Real Madrid seraient sur les rangs pour recruter le prometteur milieu de terrain brésilien du Corinthians, Gabriel Moscardo, vu au Brésil comme le nouveau Casemiro.

Mais les deux cadors espagnols seraient loin d'être les seuls sur ce dossier. D'après les informations de Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, le Paris Saint-Germain ferait également partie des clubs européens intéressés par le joueur de 18 ans, courtisé aussi par des clubs de Premier League, dont Chelsea. "La course est ouverte", a lancé le journaliste italien.

🇧🇷 Paris Saint-Germain remain among clubs keen on signing Gabriel Moscardo. The race is open — including English clubs too.



No agreement done with Chelsea and it doesn’t look imminent with #CFC at this stage. pic.twitter.com/35FGUxYAtW