PSG – Mercato : Paris en pole position pour recruter cette star portugaise qui coûte 140M€

Présent à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec le Portugal, Joao Félix performe avec la Seleção. Après la victoire des siens face à la Suisse (6-1) en 8es de finale, l’attaquant a adressé un joli tacle à son club, l’Atlético Madrid, « La façon de jouer ici et au club sont différentes… Quand les conditions sont favorables, les choses vont mieux.» Des déclarations qui confirment les envies de départ du joueur. Hier soir, le président des Colchoneros en a même rajouté une couche.

« La relation entre Simeone et Felix n'est pas bonne et sa motivation n'est pas la meilleure. C'est raisonnable pour lui de penser à partir, mais j'aimerais qu'il reste avec nous, même si ce n'est pas l'idée du joueur. » a expliqué Miguel Angel Gil Martin sur TVE.

Selon les informations de Matteo Moretto, le PSG serait en pole position pour recruter Joao Félix s'il décide d'avancer sur le dossier. Le journaliste de Relevo explique que le club de la capitale eu des contacts dès octobre avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, qui a une bonne relation avec Luis Campos. Son prix de départ serait fixé par l'Atlético Madrid à 140 millions d’euros lui qui est arrivé dans la capitale espagnole pour un montant de 126 millions d’euros. Dans ce dossier, il y a de la concurrence pour le PSG car Manchester United et Chelsea souhaitent le signer également. Une affaire à suivre !

Where would you like to see Joao Felix playing next? 🤔🇵🇹 pic.twitter.com/rkxZ4I0KOd