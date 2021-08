PSG - Mercato : Paris envoie un nouveau signal au Real Madrid pour Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

A moins de 72 heures de la fin du Mercato, chaque décision des clubs peut être sujette à interprétation. Alors que du côté du Real Madrid on attend de connaître la réponse du PSG à l'offre de 180 M€ (bonus inclus) formulée pour Kylian Mbappé, l'Etat-major qatari continue de jouer la montre. Comme on pouvait s'y attendre après la sortie de Mauricio Pochettino en conférence de presse et comme L'Equipe l'a confirmé sur son site il y a quelques minutes, l'attaquant français n'est pas sur la route de l'Espagne pour l'instant.

En effet, Kylian Mbappé - qui s'est affiché tout sourire sur Instagram aux côtés de Lionel Messi - disputera bel et bien le match du PSG dimanche soir (20h45) à Delaune face au Stade de Reims. En tout cas, le natif de Bondy figure dans le groupe.

Si le PSG a choisi d'appeler Mbappé pour son déplacement en Champagne, cela ne présage en rien de l'issue du Mercato. Après le match, il restera encore 48 heures de Mercato pour valider ou non l'offre des Merengue. Pour rappel, l'ancien Monégasque est en fin de contrat en juin 2022 et n'a pas prévu de prolonger. Du côté du Real Madrid, on considère que si le PSG refuse cette offre alors Mbappé signera libre dans un an.