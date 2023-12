PSG - Mercato : Paris est passé à l'attaque pour Willian, un défenseur italien également pisté

Hier, le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur assurait que le PSG faisait partie d'une longue liste de courtisans à Estevao Willian, jeune ailier prodige de Palmeiras. Les deux Manchester, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea sont attentifs à la situation du joueur de 16 ans, sous contrat jusqu'en 2026 avec le champion du Brésil. Ce mercredi, le même journaliste annonce que la direction parisienne va entamer des discussions pour le transfert d'un joueur qui ne pourra venir en Europe qu'à sa majorité, en avril 2015.

Dans sa quête de recruter les meilleurs jeunes éléments de la planète football, le PSG aurait des vues sur le défenseur de l'Atalanta Giorgio Scalvini (20 ans), toujours selon Konur. Pour ce joueur, la concurrence s'appelle Real Madrid et Manchester United. Reste à savoir si la possible arrivée du Brésilien Lucas Baraldo (Sao Paulo) remettrait en cause cette piste.

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥Paris St-Germain will start negotiations to sign 16-year-old Estevao Willian of Palmeiras. 🔵#PSG 🟢 #AvantiPalestra



💥 Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United and Chelsea have all been linked with the Brazilian talent.🇧🇷 https://t.co/wOsRXDcIsl pic.twitter.com/dzmOsCt0mD