PSG - Mercato : Paris forcé à rallier la Super Ligue par Neymar et Mbappé ?

La planète football tremble. À la veille du comité exécutif de l’UEFA, qui doit valider aujourd’hui le projet de réforme de la Ligue des champions à partir de 2024, douze grands clubs annoncent qu’ils ont décidé de ne plus participer à la compétition phare gérée par l’instance européenne et de créer une Super Ligue : trois Espagnols (Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid), trois Italiens (Juventus Turin, AC Milan, Inter Milan) et six Anglais (Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Totteham et Arsenal).

À date, il n’y a pas de clubs français ni allemands concernés, le PSG et le Bayern Munich n’ayant pas donné suite pour rejoindre le groupe des fondateurs. Mais pourront-ils résister longtemps ? Selon les informations de L’Équipe, la volonté des instigateurs de cette Super Ligue est que deux clubs français, minimum, y participent chaque année.

Le PSG pourrait-il conserver Mbappé et Neymar avec la Super Ligue ?

Du côté du PSG, on a renoncé pour l’instant à donner suite à ce projet. Mais L’Équipe laisse entendre que cette position pourrait évoluer.. ne serait-ce qu’en prenant en compte la problématique du mercato, où il serait plus difficile d’attirer et de conserver des joueurs comme Neymar ou Kylian Mbappé si une ligue plus prestigieuse que la C1 voyait le jour.