PSG – Mercato : Paris lâche un indice capital pour l'avenir de Mbappé, Neymar et Verratti

Si l'épisode Ilkay Gündogan – que Manchester City a utilisé dans l'une de ses campagnes pour la saison 2023-24 à la veille de son départ au FC Barcelone – montre que le Mercato peut bouleverser tous les plans du monde, il semblerait quand même que, du côté du PSG, on se prépare à vivre la saison prochaine avec toutes ses stars.

Ce dimanche matin, le PSG a communiqué sur son nouveau maillot extérieur blanc. Dans cette campagne, et malgré les rumeurs insistantes l'envoyant au Real Madrid, Kylian Mbappé est au centre du clip... Accompagné de Neymar Jr et de Marco Verratti, deux joueurs annoncés par la presse comme susceptibles de quitter Paris.

Soit le service marketing du PSG est aussi incompétent que celui des champions d'Europe citizens, soit au niveau de l'équipementier du club (Nike) on a certaines informations que d'autres n'ont pas...

Le @PSG_inside et @nikefootball ont lancé ce matin le nouveau maillot Away pour la saison 2023-2024 à l’occasion de la toute première course WE RUN PARIS – 10KM du Paris Saint-Germain.