PSG : Paris doit-il lâcher Neymar et Verratti ?

La nature ayant horreur du vide, les échos autour du transfert d'Ousmane Dembélé ont à nouveau laissé la place au malaise autour de Kylian Mbappé. Une situation clairement inacceptable pour le board du PSG, qui tente au maximum de détourner l'attention médiatique autour de la mise à l'écart du capitaine de l'équipe de France.

Le stage au Japon terminé, le PSG va rentrer dans une nouvelle phase de son bras de fer avec Kylian Mbappé lundi puisqu'il n'est pas prévu que le Bondynois retrouve ses coéquipiers à l'occasion de la prochaine semaine d'entraînement dans le nouveau centre d'entraînement de Poissy.

Un contre-la-montre avec Dembélé

Pour ne pas que tous les projecteurs soient braqués sur le grand absent, Paris travaille à la présence d'une nouvelle tête pour détourner l'attention lundi : Ousmane Dembélé. En France depuis jeudi, l'ailier n'a toujours pas signé son contrat au PSG. La faute à des documents que le FC Barcelone tarde à remplir et à envoyer à Paris.

D'après RMC Sport et L'Equipe, l'idée de QSI est désormais de faire passer sa visite médicale à Dembélé le plus tôt possible lundi matin afin de l'annoncer dans la foulée et de l'envoyer sur le terrain l'après-midi même. L'horloge tourne...

