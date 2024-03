PSG Mercato : Paris reste à l’affût pour Erling Haaland !

Si la priorité du PSG demeure de faire signer Victor Osimhen (Naples) ou Rafael Leao (Milan AC) pour pallier au départ de Kylian Mbappé, le club de la Capitale ne ferme pas non plus la porte à l’idée de faire venir une nouvelle star mondiale.

Selon le journaliste turc Ekrem Konür, le PSG serait aussi à l’affût pour détourner Erling Haaland (Manchester City, 23 ans) du Real Madrid l’été prochain en payant la clause libératoire du cyborg norvégien.

Au courant de cet intérêt, les Citizens feraient aujourd’hui tout pour prolonger le contrat d’Haaland au-delà de 2027 et surtout faire sauter sa fameuse clause de départ prévue pour cet été.

De par ses statistiques actuelles (29 buts, 6 passes décisives en 32 matchs cette saison), Haaland est le seul joueur en Europe qui parvient réellement à concurrencer Kylian Mbappé en termes de chiffres. Principal problème : ses intérêts ne sont pas gérés par l’agent-maison Jorge Mendes mais par Rafaela Pimenta…

💣💥❗🇳🇴🔵#MCFC❗

Manchester City are aware of PSG and Real Madrid's interest in 23-year-old Norwegian striker Erling Haaland.



▪️The Premier League club will definitely not sell the Norwegian striker and will continue negotiations to extend Halaand's contract. https://t.co/wtTl2O84Am pic.twitter.com/3yWpg2iD9e