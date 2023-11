PSG - Mercato : Paris se lance à l'assaut d'un top gardien de Ligue 1

Lenny Yoro ne serait pas le seul joueur du LOSC à intéresser le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Et pour cause, selon Foot Mercato, le champion de France en titre, qui voudrait continuer de franciser son effectif, aurait également Lucas Chevalier dans son viseur. Le PSG, qui se verrait donc bien recruter les deux Lillois, devrait les superviser au cours des prochaines semaines.

Gardien numéro 1 du LOSC depuis la saison dernière, Lucas Chevalier s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs portiers de Ligue 1. Le coordinateur sportif du PSG, Luis Campos, serait tenté de l'acheter et de le laisser en prêt à Lille. Reste désormais aux dirigeants parisiens de convaincre leurs homologues de céder Lucas Chevalier et/ou Lenny Yoro.

