PSG - Mercato : Paris tient ses quatre premières estivales et rêve toujours de Lewandowski

Le PSG va avoir beaucoup de travail lors du mercato estival. Le club de la capitale veut se renforcer à tous les postes pour être le plus compétitif possible la saison prochaine. Certains départs semblent aussi inévitables, cet été, et de nombreux joueurs indésirables sont poussés vers la sortie. Alors que plusieurs joueurs ont déjà quitté le club de la capitale, les dirigeants tiennent déjà leurs quatre premières recrues.

4 recrue imminentes !

Dans les prochaines semaines, le PSG devrait annoncer les arrivées de quatre nouveaux joueurs. Selon Foot Mercato, le club de la capitale va trouver un accord avec le LOSC pour le transfert de Renato Sanches. Le joueur est déjà d’accord pour rejoindre Paris. En plus du Lillois, Vitinha devrait aussi rejoindre les rangs parisiens. Pour finir, deux joueurs de Série A sont en approche : le défenseur de l’Inter Milan, Milan Skriniar, et le buteur de Sassuolo, Gianluca Scamacca.

Lewandowski toujours espéré

Les dirigeants parisiens gardent toujours dans un coin de leur tête la signature du buteur polonais Robert Lewandowski. Même si ce dernier veut rejoindre le FC Barcelone, les difficultés financières du club espagnol pourraient faire les affaires du PSG. Le buteur du Bayern Munich pourrait être associé à Kylian Mbappé dans un 3-5-2 la saison prochaine.

Pour résumer Le mercato estival a ouvert ses portes depuis plusieurs semaines. Au PSG, Luis Campos tient ses quatre premières recrues et rêve de Lewandowski. Renato Sanches, Vitinha, Milan Skriniar et Gianluca Scamacca devraient signer au PSG dans les prochains jours.

