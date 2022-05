PSG - Mercato : Paris va céder au caprice de Donnarumma

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Lukaku, une idée qui fait son chemin

Dans un entretien accordé à l'AFP, le gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, a confié que l'alternance dans les cages parisiennes avec Keylor Navas ne pouvait plus durer. "J'ai un très bon rapport avec Keylor, nous sommes deux bons mecs, nous comprenons la situation, mais cela a été dur, et pour lui aussi, mais disons que nous l'avons bien gérée, avec tout le groupe et surtout entre nous deux. Je pense que ça ne se passera sûrement pas comme ça, parce que je pense que le club fera des choix."

Le PSG a choisi entre Donnarumma et Navas

Le club de la capitale serait sur la même longueur d'ombre que le portier italien. En effet, selon les informations du journal L'Equipe, le PSG espèrerait se séparer de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola cet été pour promouvoir Gianluigi Donnarumma comme véritable gardien numéro 1.

Pour résumer Comme le veut Gianluigi Donnarumma, le PSG aurait décidé de faire du gardien italien son numéro 1 pour la saison prochaine et de se séparer de Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka et Alphonse Areola cet été.

