PSG - Mercato : trois recrues attendues cet hiver, 11 pistes ont déjà fuité !

Le Paris Saint-Germain devrait profiter du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans moins d'un mois, pour renforcer son effectif. Et d'après les indiscrétions du compte Twitter @PSGInside_Actu, le champion de France en titre voudrait recruter trois joueurs et non deux, comme l'a annoncé RMC Sport. Un latéral gauche, un milieu défensif et un milieu relayeur seraient espérés.

Le PSG a déjà de nombreuses pistes

Toujours d'après le suiveur du PSG, Melvin Bard (OGC Nice) et Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe) seraient suivis par les dirigeants parisiens au poste de latéral gauche tout comme David Raum (RB Leipzig), José Gaya (Valence) et Valentin Barco (Boca Juniors).

Au milieu de terrain, les noms de Khéphren Thuram (OGC Nice), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Wilfred Ndidi (Leicester), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Johan Bakayoko (PSV Eindhoven) ou encore João Neves (Benfica) seraient évoqués. Concernant la piste menant à Gabriel Moscardo (Corinthians), ce serait plus pour l'été prochain.

🚨 Exclu @PSGInside_Actu ( du 9 Novembre.) Le PSG va essayer de recruter à trois postes aux mercato d'hiver. Ça peut être des achats , comme des prêt avec ou sans option d'achat. Tout dépendra du budget et des négociations.



➡️ Défenseur Gauche

➡️ Milieu Défensif

➡️ Milieu… pic.twitter.com/fRffR6mgjF — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) December 4, 2023

