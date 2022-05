PSG - Mercato : pas de réunion à Madrid, avenir enfin scellé pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Nouveau rebondissement dans le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans). Alors qu’une réunion avec les dirigeants du Real Madrid a été annoncée pour cette semaine, celle-ci ne serait pas vraiment d’actualité.

Hier soir, Josep Pedrerol a en effet affirmé sur le plateau d'El Chiringuito qu’il ne croyait pas du tout à une telle éventualité en raison du calendrier des deux équipes (finale de C1 à préparer pour le Real et deux matches de L1 pour le PSG).

Dans le même temps, Foot Mercato nous apprend que le volet des droits à l’image de Mbappé au Real Madrid avance dans le bon sens. Nicolo Schira, de son côté, explique que les dirigeants merengue restent confiants pour lui faire signer un contrat de 5 ans avec un salaire de 40 M€ par an.

⏳ #RealMadrid are confident to sign Kylian #Mbappe as a free agent. Ready a 5-years contract with a salary by €40M/year. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 8, 2022

Pour résumer L’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) suscite toujours autant d’interrogations dans les rangs du PSG mais aussi du Real Madrid, où une réunion programmée cette semaine n’aurait finalement pas lieu ! Les Merengue auraient déjà avancé.

Bastien Aubert

Rédacteur