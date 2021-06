PSG - Mercato : pendant que l'avenir de Mauro Icardi se dessine, Wanda Nara se prélasse

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Mauro Icardi, arrivé l'été dernier au Paris Saint-Germain en provenance de l'Inter Milan, ferait partie des joueurs du club de la capitale qui pourraient partir cet été en cas de belle offre, notamment d’Italie.

Pendant ce temps-là, Wanda Nara, compagne et agent de l'attaquant argentin, profite pour prendre du bon temps et se prélasse notamment au bord de sa piscine à Milan, comme on peut le voir sur ses dernières publications Instagram.