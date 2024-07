PSG Mercato : Pierre Ménès détruit la rumeur Saliba

Cela fait plusieurs jours que la rumeur annonce un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour William Saliba. Intérêt renforcé par l'Euro qu'est en train de réaliser l'autre natif de Bondy. Titularisé juste avant le départ pour l'Allemagne, le défenseur central a fait comme à Saint-Etienne, Nice, l'OM et Arsenal auparavant : il a mis tout le monde d'accord, ne sortant plus du onze.

Originaire de la région parisienne, international tricolore, William Saliba est le candidat idéal pour renforcer la défense centrale aux de la direction parisienne. Mais Pierre Ménès, interrogé par un supporter sur le sujet, a apporté un gros bémol : quel serait l'intérêt pour le joueur de quitter les Gunners ? A ses yeux, seuls deux clubs peuvent offrir de meilleures conditions salariales et un meilleur challenge sportif à l'ancien Marseillais. Et le PSG n'en fait pas partie...

"Qu'est-ce qu'il y a comme club plus grand qu'Arsenal ? Et qu'est-ce qu'il y a comme club plus grand qu'Arsenal avec des moyens financiers plus grands qu'Arsenal ? Il n'y en pas beaucoup qui peuvent proposer un meilleur salaire, à moins que Manchester City ou le Real Madrid se positionnent sur lui. C'est très bien, Arsenal !"