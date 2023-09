PSG - Mercato : Pierre Ménès ne comprend pas Ekitike

Ni West Ham ni Francfort ni le RC Lens... Hugo Ekitike a été annoncé dans plusieurs clubs cet été mais il a décidé de rester au PSG malgré une concurrence accrue en attaque et alors qu'il était poussé vers la sortie. Accusé d'avoir failli faire capoter le transfert de Randal Kolo Muani en refusant d'aller à Francfort, l'ancien rémois est dans le viseur des supporters parisiens.

Dans son Face à Pierrot, Pierre Ménès a évoqué son cas. "On a bien vu qu'il n'a rien fait capoter du tout par rapport à Kolo Muani, a commenté le consultant. Ce que l'on peut lui reprocher, ce sont surtout ses choix. Celui de venir à Paris l'an dernier était un mauvais choix. Et sa décision de rester, c'est encore un mauvais choix de carrière pour lui. Mais c'est son problème."

Face à Pierrot (1/4) : "Les supporters se croient tout permis parce qu'ils paient leur place"



