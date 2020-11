PSG - Mercato : Pierre Ménès s'interroge sur l'avenir du duo Neymar - Mbappé

Sur le plateau du Pierrot Face Cam, le consultant a donné son avis sur ce sujet épineux. « La priorité, c’est celui qui dit oui le premier. Je pense que ce sera Neymar, a expliqué le consultant. Et sa prolongation peut donner à Mbappé l'envie de rester. »

Il ne redoute pas un départ de Mbappé

Ménès ne croit d'ailleurs pas à un départ du Français. « Si Mbappé veut partir l’année prochaine même s’il ne reste qu’un an de contrat, il coûtera 50 M€. Qui est capable de mettre cette somme avec le salaire qui va avec ? Personne. Ni le Barça ni le Real, qui a déjà des difficultés à prolonger Sergio Ramos.»

Mais Ménès a ensuite posé cette question... « Est-ce que conserver Neymar et Mbappé et avoir le reste de l’équipe bancale, comme c’est le cas cette année, c'est la bonne solution ? » Une question qui méritait d'être posée, non ?