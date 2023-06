PSG - Mercato : Pierre Ménès valide Luis Enrique et imagine une surprise pour Neymar

Sur son blog Pierrot le foot, Pierre Ménès est revenu sur le choix du nouveau coach du PSG qui devrait être Luis Enrique. Une piste qu'il valide à 100%.

« Parmi les pistes, il n'y en avait pas beaucoup qui m'emballaient réellement... Et certainement pas José Mourinho (…) Je n'aime pas le foot qu'il préconise. J'ai le souvenir de Clasico sur le banc du Real avec des matchs qui viraient au pugilat (…) Pour moi, c'est tout sauf Mourinho. Thiago Motta ? Malgré l'amour que je lui porte, c'était quand même un peu casse-gueule. Il n'est entraîneur que de Bologne. Vouloir imposer ses idées tactiques à des joueurs très moyens, c'est une chose. Coacher des stars en est une autre. Conceiçao, c'est une sorte de mini-Mourinho et je n'aime pas trop. Après, il y a les élucubrations du type Xavi Alonso, qui débute à Leverkusen. Si je fais le bilan, en sachant que Zidane est le même mirage que les Saoudiens à l'OM, la candidature la plus sérieuse et la plus intéressante me paraissait être celle de Luis Enrique (…) C'est un mec très bien, qui a vécu un drame dans sa vie avec la perte de sa fille, mais qui a du caractère et des idées (…) Moi, Luis Enrique ça me plait plutôt ».