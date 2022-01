PSG - Mercato : Piqué, une raison pour Messi de ne pas revenir au FC Barcelone

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Le repas partagé par Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba lundi soir a beaucoup fait parler. Surtout qu'ils ont été rejoints par Xavi, qui se trouvait lui aussi dans l'établissement à ce moment-là. En effet, l'avenir de l'attaquant argentin a été évoqué et, forcément, cela a déchaîné les passions. La Pulga pourrait-elle quitter le PSG dès cet été et revenir dans son club de toujours ? C'est le sentiment du Lobo Carrasco, ancien attaquant blaugrana devenu consultant pour El Chiringuito.

Mais a priori, ce sera compliqué. Déjà, il faudrait que le club Messi reprenne contact avec Joan Laporta. Or, on sait que le joueur et surtout son père ont été très contrariés par l'impossibilité de prolonger l'été dernier. Ils en veulent beaucoup au président du FCB, qui avait fait toute sa campagne sur un nouveau contrat de l'astre et qui avait promis jusqu'au dernier moment que ça allait se faire.

Mais ce n'est pas tout ! La chaîne catalane TV3 explique que Lionel Messi est également fâché avec Gerard Piqué depuis la saison dernière, raison pour laquelle il n'était pas invité au restaurant avec les autres historique. En effet, en pleine crise financière, l'Argentin et Sergio Busquets avaient négocié une baisse de salaire de l'ensemble de l'effectif avec l'ancien président, Josep Maria Bartomeu. Mais ils ont appris ensuite que Piqué, lui, négociait un nouveau contrat dans leur dos ! Cela lui a d'ailleurs valu de se faire traiter de Judas dans le vestiaire... Autre source de contrariété, le défenseur n'a signé son nouveau bail qu'après le départ de Messi, alors que la baisse de salaire à laquelle il a consenti aurait pu permettre au septuple Ballon d'Or de prolonger. Après tout, elle a bien permis d'attirer Sergio Agüero. Rancunier, Messi n'est pas près de pardonner à Piqué, sous contrat jusqu'en 2024. Du coup, pas certain qu'il revienne au Barça avant le départ de son ancien ami...

Under Bartomeu's term, Busquets, Messi and Piqué were negotiating a global salary cut. However, Piqué went and individually negotiated a reduced salary and renewal. One of the squad's players wrote "You're Judas," on the dressing room's whiteboard. It was for Piqué.



