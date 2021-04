PSG - Mercato : Pochettino a pris une veste d'un de ses protégés

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des confrontations face au Bayern Munich

Depuis mercredi dernier et le festival de Kylian Mbappé à Munich (doublé lors de la victoire 3-2), les dirigeants du PSG, Leonardo en tête, se montrent très confiants concernant une prolongation. Cependant, en Espagne, on ne partage pas cet optimisme et on estime que le champion du monde va tout faire à la fin de la saison pour rejoindre le Real Madrid. En attendant que Mbappé prenne officiellement position, ou qu'il signe une prolongation, le club de la capitale est obligé de lui chercher un éventuel remplaçant.

Kane veut rester en Angleterre

Les pistes sont nombreuses et l'une d'entre elles, privilégiée par Mauricio Pochettino, menait en Angleterre, plus précisément à Tottenham, club que l'Argentin a dirigé de 2014 à 2019. Là-bas, il avait noué une relation forte avec le buteur en série Harry Kane, qui souhaiterait quitter les Spurs à la fin de la saison. Pochettino s'imaginait bien le faire venir à Paris mais il va devoir faire une croix sur cette possibilité.

En effet, Kane, qui intéressait également le Real Madrid et le FC Barcelone, aurait fait savoir qu'il était hors de question pour lui de quitter l'Angleterre. Il tient absolument à rester en Premier League, où les deux clubs de Manchester lui font de l'œil. Là où ça risque de devenir problématique, c'est que son président chez les Spurs, Daniel Levy, refuse catégoriquement de renforcer la concurrence…