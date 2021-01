PSG - Mercato : Pochettino aurait convaincu Ramos de signer avec Messi !

La bombe a été lâchée lundi soir. Comme souvent, l’émission espagnole El Chiringuito n’a pas fait les choses à moitié et a clairement fait savoir que Sergio Ramos (34 ans) avait refusé une offre de prolongation émanant du Real Madrid !

Florentino Pérez et son capitaine se sont pourtant réunis mercredi dernier dans une chambre de l’Hotel Huerto del Vura durant deux heures et demi sans réussir à trouver un terrain d’entente. La proposition de deux ans du Real Madrid (1+1), avec une baisse salariale de 10%, n’aurait pas convaincu le champion du monde 2010.

Ramos aurait même répondu à Pérez : « Je ne vais pas accepter l’offre que vous m’avez formulée, raconte Josep Pedrerol. Je me suis senti abandonné, j’ai l’impression que vous voulez que je m’en aille. Je vais donc écouter les autres propositions. Quelqu’un au PSG m’a raconté qu’ils ont prévu une super équipe avec moi et Messi. » Sur ces mots, le président du Real Madrid serait resté bouche bée. « Si tu as une bonne offre, nous comprendrons », aurait-il répondu. La suite au prochain épisode...