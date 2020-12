PSG – Mercato : Pochettino lâche un dernier indice sur sa venue, Messi déjà prêt à le rejoindre ?

Zapping But! Football Club Istanbul Büyükşehir - Paris Saint-Germain : notre simulation FIFA 21 (2ème journée - Ligue des Champions)

Si Thomas Tuchel a dû passer un réveillon de Noël bien maussade, tout juste débarqué de son poste d'entraîneur au PSG, le club de la capitale n'a toujours pas annoncé la nouvelle. Un timing surprenant, d'autant plus alors qu'un certain Kylian Mbappé a lui-même déjà remercié son coach via les réseaux sociaux.

Pour confirmer le départ de Tuchel, le PSG attend peut-être d'avoir la certitude de son remplaçant. Comme annoncé dans de nombreux médias, Mauricio Pochettino devrait débarquer à Paris. Un dernier détail vient le confirmer. Certains ont en effet noté que l'entraîneur argentin suit désormais le PSG sur Instagram. Le genre de signe qui ne trompe pas.

Mauricio Pochettino a suivi le compte Instagram du PSG. ?¬マᄈ pic.twitter.com/eZNQXQX2To — Actu Foot (@ActuFoot_) December 25, 2020

Messi voulait Pochettino au FC Barcelone

Par ailleurs, le Parisien s'interroge sur l'incidence du choix Pochettino dans l'hypothèse folle de recruter Lionel Messi l'été prochain. Et la tendance est positive. Le journal parisien note que l'ancien défenseur du PSG a trois points communs avec la Pulga : être argentin, avoir une maison à Barcelone et surtout venir du même club, le Newell's Old Boys de Rosario, ville natale de Messi.

Mais surtout, le Parisien rappelle, en citant des sources catalans, qu'au moment où Quique Setién a dû céder sa place pour Ronald Koeman, un homme avait particulièrement poussé pour voir Pochettino prendre les rênes du FC Barcelone : Lionel Messi. De quoi laisser penser que le challenge PSG sera d'autant plus attirant pour Messi avec Pochettino sur son banc.