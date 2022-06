PSG - Mercato : Pochettino officiellement viré en fin de semaine, son successeur nommé dans la foulée, une surprise dans les tuyaux ?

Zapping But! Football Club Paris Saint-Germain : Ramos peut-il encore sauver son expérience à Paris ?

Il y a quelques jours, le média anglais The Athletic annonçait que Mauricio Pochettino et le PSG avaient trouvé un accord pour résilier le contrat de l'Argentin. Celui-ci courait jusqu'en 2023. Le Parisien confirme cette information et assure que tout sera définitivement réglé d'ici la fin de la semaine. Dans la foulée, les champions de France devraient dévoiler l'identité de leur nouveau coach.

Mais le quotidien régional annonce surtout que le favori se nomme Christophe Galtier ! Choix de Luis Campos, l'entraîneur de l'OGC Nice aurait plus de chances de poser ses valises dans la capitale que Zinédine Zidane. El Mundo Deportivo assure pourtant que le champion du monde 98 est actuellement au Qatar pour y rencontrer l'émir. Mais Le Parisien jure que sa candidature est "exclue". Plus que quelques jours pour savoir quel média a raison...

