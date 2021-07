PSG - Mercato : Pochettino prêt à mettre une victime de Verratti dans ses pattes

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat avec Liverpool en juin 2023, Jordan Henderson qui vient de fêter ses 10 ans sous le maillot rouge, pourrait être amené à quitter les Reds dès cet été. Selon les informations de The Athletic, deux grosses écuries européennes suivent la situation du finaliste du dernier Euro. L’Atlético Madrid mais également le Paris Saint Germain souhaiteraient attirer l’expérimenté milieu pour se renforcer.

L’ancien entraineur de Tottenham l’apprécierait particulièrement, et aimerait l’aligner avec son ex-coéquipier fraichement débarqué du coté de la capitale, Georginio Wijnaldum. Mais attention l’Atlético pourrait profiter de la bonne entente entre Henderson et leur attaquant Luis Suarez pour l’attirer, eux qui se sont côtoyés du coté de la Mersey entre 2011 et 2014.

🔺 #LFC contract talks have not started well



🔺 Two years left but FSG focus is on others



🔺 Owners don't want too many older players



🔺 Sources fear repeat of Wijnaldum



🔺 Unlikely to wait to leave on free if deal can't be reached



📝 @JamesPearceLFC & @David_Ornstein