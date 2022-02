PSG - Mercato : Pochettino prêt à se venger de Leonardo avec Mbappé ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La valse des entraîneurs aura lieu, une fois de plus, lors du mercato estival 2022. Au PSG, Mauricio Pochettino devrait faire ses valises et quitter le club de la capitale en fin de saison. Le technicien argentin aurait déjà plusieurs pistes pour rebondir mais pourrait choisir celle qui embêterait le plus le PSG.

En effet, le Daily Mail rapporte que Florentino Perez souhaite attirer l’entraîneur argentin cet été pour remplacer Carlo Ancelotti. Ce choix ne serait pas anodin car il pourrait convaincre Kylian Mbappe, très proche de son coach, de rejoindre aussi le Real Madrid.

Il pourrait alors s'agit d'une petite vengeance sur Leonardo, avec qui les relations ont toujours été fraîches depuis son arrivée au PSG fin 2020.

Le Real Madrid est sur le point de rejoindre Manchester United dans la course à la signature de Mauricio Pochettino.



L’avenir d’Ancelotti est de plus en plus incertain.



(@MailSport) pic.twitter.com/K66LfBx6h9 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 22, 2022