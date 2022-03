PSG - Mercato : Pochettino vise un sous Cristiano Ronaldo pour remplacer Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) sera encore au cœur des discussions en raison de l’imminence du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid mercredi au Bernabeu (21h). Son possible départ a d’ailleurs déjà été étudié par les dirigeants qataris l’été dernier avec une solution de remplacement nommée Marcus Rashford (24 ans).

Selon Fabrizio Romano, il n’y a pas eu de contacts récents entre les deux parties mais Paris avait mis son nom sur la liste des éventuels remplaçants à Mbappé s’il avait rejoint le Real Madrid en août dernier. Depuis, l’attaquant anglais est resté à Manchester United mais souffre depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo (37 ans).

Sous contrat jusqu'en juin 2023, le n°10 mancunien n'a été titularisé qu'à 14 reprises toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (pour 4 buts et 2 passes décisives) et ne dirait pas non à un futur à Paris. « Le PSG ne s’activera sur personne tant que Mbappé n’a pas décidé de son avenir alors que les négociations sont toujours en cours, précise The Telegtraph. Mais oui, Pochettino voulait Rashford pour éventuellement remplacer le Français l’été dernier. »

Pochettino wanted Marcus Rashford at PSG if Kylian Mbappe left last summer. It is my understanding that they won’t move for anyone until Mbappe decides his future and he is still in talks about staying. Also it is further complicated as Pochettino is still likely to leave PSG…