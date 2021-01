PSG - Mercato : pourquoi l'officialisation de Pochettino tarde autant

Enfin ! Selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain va officialiser l'arrivée de Mauricio Pochettino ce samedi. L'Argentin succèdera à Thomas Tuchel, limogé la veille de Noël, et il dirigera son premier entraînement demain dimanche. Le quotidien francilien a expliqué les raisons ayant poussé les deux parties à prendre leur temps alors qu'elles sont d'accord dans les grandes lignes depuis plusieurs jours.

Une signature réalisée à distance

"L'état-major parisien considère qu'il sera à la tête du premier entraînement de l'année ce dimanche, le jour où le groupe professionnel est convoqué après les fêtes. Pour résumer la situation - et l'attente qui se prolonge -, on pourrait emprunter à l'entraîneur licencié la formule selon laquelle on a cherché Pochettino dans la douche, dans les vestiaires, avec les kinés… En vain. Ce vendredi 1er janvier, la Factory, le siège du club à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), était toujours totalement déserte, tout comme le camp des Loges."

"Il n'est même pas certain que l'Argentin passe par là avant l'officialisation de son contrat, qui devrait enfin intervenir ce samedi. La plupart des salariés du club terminent leurs congés hivernaux, et il est possible que les formalités relatives à la signature du contrat soient réalisées à distance ou dans un autre lieu tenu secret."