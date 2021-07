PSG - Mercato : pourquoi Navas n'a pas clashé Leonardo

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

C'est un sombre présage que fait L'Equipe à propos de Keylor Navas. Sombre présage pour Leonardo, qui est censé vendre pour près de 200 M€ de joueurs cet été. Selon le quotidien sportif, le gardien costaricain n'a pas du tout apprécié l'arrivée de Gianluigi Donnarumma. A tel point qu'il aurait sérieusement songer à quitter le PSG. Seulement, il a rapidement sondé le marché et s'est rendu compte qu'aucun autre club n'accepterait de donner 12 M€ annuels à un portier de 34 ans, aussi doué soit-il.

Et c'est ainsi que Navas va continuer de défendre les couleurs parisiennes jusqu'en 2024. L'ancien du Real Madrid a posté un message plein d'ambition sur les réseaux sociaux, sous-entendant qu'il était prêt à se battre pour conserver sa place de titulaire. Il y a fort à parier que d'autres joueurs poussés au départ feront le même choix que le Costaricain cet été… pour le plus grand malheur du PSG et de Leonardo !

