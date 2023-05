PSG - Mercato : QSI fonce sur un nouveau club, Neymar s'étrangle

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Le média brésilien Globo, confirmé par Le Parisien, assure que QSI est en train de négocier avec le club de Santos pour une entrée dans le capitale. Les deux parties travaillent sur la meilleure façon pour le fonds d'investissement d'aider le club de la banlieue de Sao Paulo, célèbre pour avoir été celui du roi Pelé mais également pour avoir formé Neymar. Déjà propriétaire du PSG mais aussi actionnaire minoritaire de Braga, QSI lorgne Santos mais également Malaga. Le but étant d'imiter le grand rival d'Abu Dhabi, qui possède une dizaine de clubs via le City Football Group.

C'est le père de Neymar qui a mis en contact Santos et QSI

Cette nouvelle n'est pas forcément bonne pour Neymar. En effet, l'attaquant a fini de se mettre à dos l'émir du Qatar et Nasser al-Khelaïfi par ses frasques depuis son arrivée à Paris en 2017. Il est aujourd'hui poussé vers la sortie. Mais le Ney a assuré il y a deux mois, pendant sa convalescence au Brésil, qu'il voulait terminer sa carrière à Santos. Or, si QSI y investit, il y a peu de chances que ça arrive. Ironie de l'histoire, c'est le propre père de Neymar qui a mis en contact les dirigeants de Santos et al-Khelaïfi...

La fiche de Neymar

PSG : QSI s’intéresse au célèbre club brésilien de Santos

➡️ https://t.co/wa0sReoLJw pic.twitter.com/v25vm0iA5K — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) May 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Neymar l'a assuré récemment, alors qu'il assistait à un match pendant sa convalescence au Brésil : il aimerait terminer sa carrière à Santos, son club formateur. Seulement, QSI, avec qui ça se passe très mal pour l'attaquant actuellement, voudrait racheter le club de la banlieue de Sao Paulo.

Raphaël Nouet

Rédacteur