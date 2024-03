PSG Mercato : Rafael Leão a donné une première réponse cinglante à Campos

Le PSG peut aller se rhabiller au sujet de Rafael Leão (24 ans). Interrogé par le Corriere della Sera, l’attaquant portugais de l’AC Milan a juré fidélité au club lombard.

« Mon avenir est très clair et il est ici à l'AC Milan, a martelé l’ancien buteur du LOSC. Je suis sous contrat pour les quatre prochaines années, l'AC Milan m'a aidé dans les moments difficiles et je ne l'oublierai pasJe veux gagner à nouveau à Milan, mon objectif est ici. » Le PSG est prévenu.

🔴⚫️ Rafa Leão on links with PSG and more clubs: “My future is very clear and it’s here at AC Milan”.



“I’m under contract for the next four years, AC Milan helped me in difficult moments and I won’t forget that”.



"I want to win again at Milan, my focus is here", told CorSera.