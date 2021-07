PSG - Mercato : l'arrivée de Ramos passe mal en interne, Leonardo sur la sellette

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Ce dimanche, Le Parisien consacre un article au directeur sportif du PSG, intitulé "Leonardo au cœur du jeu et des interrogations". Il y est question du flamboyant recrutement du club de la capitale, avec Georginio Wijnaldum, bientôt Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Mais le quotidien régional évoque également les sujets de crispation autour du Brésilien, et ils sont nombreux, ce qui pourrait aboutir à son renvoi.

On savait que ses relations avec le clan Mbappé n'étaient pas bonnes, ce qui conduit au statut quo actuel concernant la prolongation du prodige. On savait aussi que l'arrivée de Donnarumma est une sorte de pied de nez à Keylor Navas, avec qui il ne s'entend pas depuis février et l'organisation mal venue d'une fête d'anniversaire. Ce qu'on apprend, c'est que la possible arrivée de Sergio Ramos est plutôt mal vécue par les joueurs en interne, puisqu'elle mettrait en péril la place de titulaire de deux cadres de l'effectif, Marquinhos et Presnel Kimpembé. L'émir aurait eu vent de ces soucis relationnels entre Leonardo et le reste du club. Selon Le Parisien, si l'objectif de vendre pour 200 M€ n'est pas atteint, ça pourrait coûter cher au Brésilien !

Pour Rothen « le retour de Leonardo au PSG est un échec »https://t.co/ZwBRcSsHKw — Mathieu Ronsard (@MathieuRonsard) July 3, 2021