PSG - Mercato : Rashford est à oublier, une révélation du Mondial dans le viseur

Marcus Rashford au PSG cet été ? Ça se complique ! En effet, le joueur était en fin de contrat en juin 2023 et le club de la capitale paraissait comme une des destinations les plus plausibles. Cependant, les Red Devils ont décidé d’activer l’option présente dans le contrat de l’international anglais pour sécuriser le joueur. Marcus Rashford est désormais lié jusqu’en juin 2024 avec Manchester United. Une information confirmée par l’entraîneur mancunien, Erik ten Hag.

« Il devra prendre une décision ! La seule chose que nous pouvons faire, c'est lui montrer que c'est le meilleur club dans lequel il peut être, par rapport à la culture du club mais aussi notre travail, notre jeu et notre progression. Il faut lui offrir le bon environnement pour s'épanouir. C'est aussi une question financière. Ensuite, c'est à lui de prendre la décision. Mais il sera là pendant un an et demi. », a lâché le néerlandais en conférence de presse.

Le PSG se concentre sur le crack argentin

Dimanche, Enzo Fernández a rempoté avec l’Argentine la Coupe du Monde 2022. Le milieu de terrain appartenant à Benfica est une des révélations du tournoi, de nombreux cadors européens surveillent le joueur. Selon les informations du quotidien portugais, O Jogo, le PSG se concentrerait sur a pépite argentine de 21 ans. Cependant, pour le recruter cet hiver, le PSG devrait débourser 120 millions d’euros. Le club de la capitale pourrait avoir un avantage si Lionel Messi décide de prolonger l’aventure à Paris en fin de saison, affaire à suivre…