PSG - Mercato : nouveau rebondissement dans le dossier Xavi Simons !

On sait que le dossier était complexe. Pour le PSG qui a tant de décisions à prendre au sujet de ses joueurs prêtés. Mais on sait, cette fois, via les informations de Fabrizio Romano, que le club de la capitale va devoir faire vite pour Xavi Simons, milieu de terrain prêté au PSV Eindhoven la saison dernière.

La clause pour récupérer le joueur n'est que de six millions d'euros, une broutille pour les dirigeants Qataris. Mais elle doit être activée au mois de juillet et pas après. Si le joueur détient la décision dans ce dossier, il faudra au PSG donner le choix à son futur entraîneur de garder, ou non, Xavi Simons. Luis Enrique a-t-il déjà donné son avis ? Possible.

Mais encore faut-il que Christophe Galtier soit officiellement licencié, ce qui n'est toujours pas le cas.

🚨 EXCL: Paris Saint-Germain buy back clause for Xavi Simons is just €6m!



It can only be activated in July, from 1 to 31st.



The final decision is ONLY up to the player. He’s waiting to hear from PSG.



🔴 Man Utd, Arsenal, Brighton, Spurs, BVB and Leipzig asked to be informed. pic.twitter.com/PHZfoCnerd