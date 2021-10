PSG - Mercato : rebondissement pour Théo Hernandez

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Hier, à la fin du match contre Lille (2-1), le directeur sportif du PSG, Leonardo, a poussé un coup de gueule à l'encontre du traitement médiatique dont son équipe fait l'objet. Il a également juré qu'il n'était pas en contact avec les deux joueurs de l'AC Milan Théo Hernandez et Franck Kessié. Ce qui ne veut pas dire que l'intérêt n'existe pas pour ces deux joueurs. Surtout le premier…

Seulement, le latéral gauche de 24 ans serait plus proche d'une prolongation chez les Rossoneri que d'un départ. S'il y a eu des rumeurs de départ, c'est parce que les négociations pour une prolongation de son contrat jusqu'en 2024 butaient sur les prétentions salariales du Marseillais de naissance. Mais le journaliste italien Daniele Longo croit savoir que le Milan aurait décidé d'accéder aux demandes de son joueur, à savoir un salaire de 4 M€ annuels plus bonus. Les dernières prestations de Hernandez, notamment avec les Bleus, ont incité les dirigeants lombards à faire un effort.

According to reports in Italy, Theo Hernandez will snub interest from Manchester City and PSG to sign a contract extension with Milan.



