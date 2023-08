PSG - Mercato : nouveaux rebondissements pour Verratti !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si Marco Verratti s'entraîne actuellement avec l'effectif professionnel (il ne fait pas partie du loft), le PSG aimerait s'en séparer. La seule offre pour le moment parvenue aux dirigeants parisiens provient du club saoudien d’Al-Hilal, où vient de s’engager Neymar. Cependant, à 30 ans, le milieu italien aimerait rester en Europe.

Contraint de rejoindre Al-Hilal ?

Le PSG demanderait 50 millions au minimum pour laisser partir Marco Verratti, selon RMC Sport. L'offre d'Al-Hilal serait de 45 millions. A ce prix-là, les clubs européens estiment que Marco Verratti est trop cher. Si aucune solution n'est trouvée d'ici deux semaines, le milieu italien pourrait donc rester dans la capitale, faute d'avoir trouvé chaussure à son pied.

Le PSG prêt à changer ses plans pour le remplacer ?

En tout cas, s'il venait à partir, le PSG cherchera bel et bien à remplacer le « Petit hibou ». Le club vise plutôt un profil offensif, dans le registre d'un Bernardo Silva (qui va finalement prolonger à Manchester City) mais il n'est pas non plus exclu qu'un élément plus besogneux ne débarque finalement. En plus d'Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), Luis Campos aurait réactivé la piste Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) d'après Le Parisien. Deux options déjà creusées un an plus tôt...

