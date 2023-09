PSG - Mercato : rebondissements de taille pour Kolo Muani, Verratti et Ekitike !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans la vie du PSG. Au rayon du mercato, l’avenir de Marco Verratti questionne tout autant les dirigeants qataris. Ces derniers jours, L’Équipe fait savoir que le milieu de terrain (30 ans) s’est nettement rapproché d’Al-Arabi. Le club qatarien est tombé d’accord avec le PSG autour d’un transfert estimé à 50 M€ mais le « petit hibou » n’a pas encore donné son aval définitif. « Il ne manque plus grand-chose pour que Verratti signe », glisse le quotidien sportif, précisant que l’Italien peut être encore au PSG demain et ça ne signifiera pas pour autant qu’il sera Parisien tout au long de la saison, les marchés du Moyen-Orient fermant plus tard (7 septembre pour l’Arabie saoudite, le 18 pour le Qatar).

Un prospect en plan B de Kolo Muani ?

Du côté de Randal Kolo Muani, Nasser al-Khelaïfi a fait part de son pessimisme hier depuis Monaco. Il faut dire que la journée d’hier n’a pas apporté d’avancées significatives. Une ultime proposition est attendue dans la journée pour convaincre Francfort. Alors que l’hypothèse d’inclure Hugo Ekitike dans la transaction a été proposée par le PSG, les deux dossiers sont toujours liés mais seront réalisés en parallèle : Paris facilitera économiquement le transfert de l’ancien Rémois si un accord est trouvé pour Kolo Muani. Si ce dernier dossier échoue, Le Parisien croit savoir que Luis Campos a déjà un plan B à l’ancien Nantais. Son nom n’a pas filtré mais il s’agirait d’un jeune prospect offensif. Enfin, Juan Bernat pourrait filer en direction du Benfica Lisbonne.

